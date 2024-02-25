26 февраля в командовании войск гражданской обороны МЧС состоялось мероприятие, посвященное 32-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ходжалинский геноцид - одна из величайших трагедий ХХ века. Они подчеркнули, что совершенный акт геноцида является составной частью политики террора и массового уничтожения, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев, и эта трагедия является самым тяжким преступлением, направленным не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

На мероприятии преподаватель Бакинского инженерного университета, доктор философии по истории, доцент Билал Дадаев, выступая на тему «Ходжалинский геноцид - историческое преступление, направленное против человечества», довел до сведения участников мероприятия исторические факты о геноциде.