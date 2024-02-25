Венгрия поддержала Азербайджан

Глава делегации Венгерской национальной ассамблеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жолт Немет направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с принятой во время зимней сессии резолюцией относительно оспаривания полномочий азербайджанской делегации.

В письме отмечается, что принятием данного решения «подорвана практика конструктивного межведомственного диалога и консультаций по вопросам, представляющим общий интерес».

«В этом контексте мы считаем, что вопрос участия азербайджанской делегации в организации должен быть решен в срочном порядке», - отметил Немет.

Глава венгерской делегации призвал председателя ПАСЕ совместно с политическими группами «предпринять решительные шаги» и позволить парламентской делегации Азербайджана в срочном порядке вернуться к работе в ПАСЕ, желательно, уже на апрельской сессии организации.

Немет выразил уверенность, что это позволит Азербайджану «не только создать условия для приглашения в страну докладчиков Совета Европы и организации их визита, но и пригласить Парламентскую ассамблею для наблюдения за предстоящими в стране очередными парламентскими выборами».