Минтруда собирает награды

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось очередное заседание коллегии. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что «в результате успешной социальной политики президента Ильхама Алиева были достигнуты большие успехи в обеспечении благосостояния граждан, система социальной защиты регулярно укрепляется».

Министр отметил, что в своем программном выступлении на церемонии инаугурации господин президент также отметил важные социальные достижения, достигнутые за прошедший период. Все задачи, связанные с социальной сферой, вытекающие «из этого исторического выступления главы государства, будут постоянно выполняться министерством на высоком уровне».

С.Бабаев подчеркнул, что проводимые социальные реформы высоко ценятся и на международном уровне. Он подчеркнул, что за последние годы за успехи в проведении социальных реформ Минтруда получил 60 международных наград и сертификатов, лишь за прошедший период текущего года учреждениям министерства было вручено около 20 международных наград и сертификатов.

Было отмечено, что одним из главных приоритетов реформы является построение государственных социальных услуг на электронных технологиях. Было отмечено, что из 159 служб министерства оцифрованы более 147, или 92,5 процента. Также создано 56 проактивных служб. Только в прошлом году в информационных базах министерства было зарегистрировано более 422 миллиона запросов и обращений, осуществлено 238 тысяч проактивных назначений.

Было отмечено, что в социальной сфере продолжается работа по дальнейшему повышению уровня электронизации, а также количества проактивных услуг. Подчеркивалось, что ряд стран проявляют интерес к применению практики электронизации в агентстве DOST, а также социальной сфере Азербайджана, ведется работа по обмену опытом с соответствующими структурами этих стран.

Отмечена работа по расширению сети центров DOST, услугами которых ежедневно пользуются в среднем более 3450 граждан. Было отмечено, что в Нахчыванской Автономной Республике также ведутся работы по созданию инфраструктуры DOST, новых центров социального обслуживания и реабилитации.

Было отмечено, что с прошлого года в НАР также разработаны и внедрены механизмы проактивного назначения социальных выплат через электронные системы.

В последние годы, отмечалось на заседании коллегии, появляются новые направления в передовой мировой практике спектра услуг в области реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе биопсихосоциальной модели (роботизированная реабилитация, социально-психологическая реабилитация, йога, иппотерапия и др.). Было отмечено, что также планируется создание новых реабилитационных центров в Шамахинском, Гянджинском, Губинском, Агджабединском, Кельбаджарском районах.

Состоялась презентация об итогах деятельности Министерства труда и социальной защиты Нахчыванской АР в 2023 году и предстоящих задачах в 2024 году.

На встрече обсуждались вопросы оказания услуг DOST населению, реализации программы электронизации в социальной сфере, медико-социальной экспертизы и реабилитации, поддержки творческого потенциала уязвимых групп и др. Были обсуждены проделанная работа на местах, предстоящие задачи.