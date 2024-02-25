Макрон: «Россия не должна и не может победить»

Президент Франции Эммануэль Макрон открыл вечером 26 февраля в Париже международную конференцию в поддержку Украины с участием двух десятков глав государств и правительств Европы, а также США, Канады и Великобритании.

Приветствуя представителей стран-союзников Украины, Эммануэль Макрон подчеркнул, что цель рабочей встречи - принять стратегические и операционные решения, чтобы не допустить победы России в войне с Украиной.

Макрон заявил, что необходима мобилизация союзников Украины, и это подразумевает принятие значительных решений, чтобы сделать больше для поддержки Киева в его военном противостоянии России. Он подчеркнул, что поддержка Украине является гарантией безопасности Европы в целом.

Президент Франции указал, что в последнее время наблюдается ужесточение внутренней политики в России, внутри страны усиливаются гонения против оппозиции. Макрон упомянул погибшего в заключении Алексея Навального. Кроме того, подчеркнул французский президент, наблюдается ужесточение действий на линии фронта, а также интенсификация кибератак.

Макрон подчеркнул, что коллективный анализ ситуации указывает на то, что через несколько лет Россия сможет атаковать другие страны. Поэтому противодействие российской угрозе — это вопрос безопасности всех стран. «Россия не должна и не может победить», — сказал французский лидер, обращаясь к представителям двух десятков стран — Европы, США, Канады и Великобритании.