НАТО защитит Молдову от России

НАТО поддержит Молдавию, если Россия попытается аннексировать Приднестровье, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV.

«Разумеется, НАТО осудит (действия России) и продолжит поддерживать Молдавию. Эта страна играет важную роль», - сказал он. Джоанэ подчеркнул, что вопрос о вступлении Приднестровья в состав России уже поднимали на референдуме, однако он «не дал никаких результатов».

Ранее «оппозиционный политик» сепаратистов Приднестровья Геннадий Чорба заявил, что 28 февраля состоится общее заседание приднестровского «парламента» и будет принято обращение к президенту России Владимиру Путину о включении региона в состав России.