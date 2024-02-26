Зеленский удивился поддержке Путина Трампом

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает целей Владимира Путина в войне против Украины и поэтому выступает против дальнейшей помощи Киеву.

Зеленский подчеркнул, что он не может понять, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина. «Это невероятно», - добавил украинский лидер.

По словам Зеленского, Трамп не понимает целей российского президента и не знает его.

«Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится», - подчеркнул президент Украины.