Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 26 февраля 2024, 23:23

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства в ОДКБ в интервью France24 на прошлой неделе настолько удивили и поразили Москву, что в Кремле по сей день находятся под впечатлением демарша армянского правительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля сообщил журналистам, что в ОДКБ из Еревана пока не поступало никаких объяснений по этому поводу.

«Нет, пока не появилось (объяснения заявлений Пашиняна по поводу заморозки членства Армении в ОДКБ – ред.). Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами. Конечно же, мы будем прояснять. Если исходить из соответствующих документов, то такого режима в плане ОДКБ не существует. Будем общаться, будем выяснять», - сказал Песков журналистам. В Ереване же давать какие-то комментарии и не собираются. Депутат от правящей партии Гагик Мелконян заявил журналистам, что по этому вопросу больше сказать нечего. «Заморозить - значит заморозить», - прокомментировал Мелконян. На вопрос, почему бы Армении не выйти из ОДКБ, если этот военно-политический блок не отвечает ее интересам, депутат ответил, что «необходимые шаги будут предприняты, когда придет время». По сути, «заморозка» членства Армении в ОДКБ не должна была вызвать удивление у Москвы. Ереван не участвует в деятельности военного блока, членом которого он является с осени 2022 года, после последнего саммита ОДКБ, прошедшего в Ереване.

Запланированные совместные военные учения ОДКБ в Армении были отменены, премьер-министр Пашинян не участвовал в саммите блока, а Ереван не направил своих представителей на встречи, проводимые на других уровнях организации. Более того, Армения до сих пор не подписывала решения, принятые на заседаниях ОДКБ без ее участия. Это означает фактическую блокировку деятельности организации. Как сообщалось ранее, на заявление Пашиняна также отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Пашинян сделал «поспешное и эмоциональное заявление», и даже если Армения выйдет из ОДКБ, эта организация не распадется. Лукашенко также рекомендовал Еревану «не терять то, что держишь в руках, так как покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться - уже сложнее». В ответ депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что «Лукашенко живет в статусе раба, а мы не хотим жить в этом статусе».