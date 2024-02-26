Зеленский: С помощью США сможем оттеснить Россию

Без помощи США Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы не получим помощь (от США) в этом году, мы не сможем добыть никакого нового успеха", - сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент допустил риски для "зернового коридора", для защиты которого нужны средства ПВО и не только.

"Шаги вперед, успех в будущем будут зависеть от Америки, да. Речь идет не только о линии обороны. Когда вы только защищаетесь, вы предоставляете возможность России понемногу оттеснить вас обратно. Да, ненамного, но все равно это шаги назад, маленькие. Но когда вы отходите назад, вы теряете людей. Мы будем терять людей", - подчеркнул глава украинского государства.

По словам Зеленского, время имеет решающее значение, поскольку, как он сообщил во время пресс-конференции 25 февраля, Россия может начать новое наступление уже в конце мая.

Глава государства рассказал, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Если Украина получит помощь в США, она сможет дать отпор России, если нет - ей придется сосредоточиться только на защите.