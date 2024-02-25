Шольц все еще колеблется

«Мы никак не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система [Taurus], — сказал Шольц. —Меня удивляет, что некоторых людей это даже не трогает, что они даже не задумываются о том, не может ли то, что мы делаем, привести к своего рода участию в войне».

Шольц добавил, что дебаты по поводу ракет Taurus отвлекают внимание от того, что «действительно» нужно Украине. «То, чего не хватает Украине, — это боеприпасы на все возможные расстояния, а не обязательно именно эта вещь», — заявил он.

Ракеты Taurus могут достигать целей на расстоянии более 500 километров, при том что Москва находится в 450 км от границы с Украиной. Особенностью Taurus является то, что она может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м. Это делает почти невозможным ее обнаружение радарами. По данным Spiegel, около 600 ракет Taurus были закуплены для немецких вооруженных сил десять лет назад, из них около 150 готовы к эксплуатации.

Ранее Шольц уже отказывался передавать Украине Taurus, опасаясь эскалации конфликта. Еще весной 2023 года Украина обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить ей эти ракеты. Однако в январе 2024 года Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus, вынесенную на голосование фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).