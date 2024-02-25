Эльяс Шафиев, собкор 00:39

Распространенная некоторое время назад информация о том, что Азербайджан ведет переговоры о закупке у Сербии самоходных гаубиц Nora-B 52NG, подтверждается. Как сообщает World Defense News, стороны завершили переговоры и подписали контракт в феврале. Согласно условиям контракта, Азербайджан получит 48 гаубиц Nora-B 52NG разработки сербской оборонно-промышленной компании Yugoimport SDPR. Сообщается, что общая стоимость контракта составляет приблизительно 339 миллионов долларов. Nora-B 52NG представляет собой колесную самоходную гаубицу, «известную своими передовыми техническими характеристиками».

Она оснащена орудием калибра 155/52 миллиметра, совместимым с типовыми боеприпасами НАТО. Система имеет дистанцию стрельбы до 30 километров при ведении огня стандартными боеприпасами и примерно 42 километра при применении снарядов повышенной дальности ERFB-BB (подкалиберный с донным газогенератором). «Nora B-52NG отличается своей огневой мощью, увеличенной дальностью стрельбы, высокой мобильностью благодаря колесной платформе и продвинутым системам управления огнем, что делает ее ценным компонентом современных артиллерийских арсеналов», – отмечает издание. В настоящее время Nora-B 52NG находится на вооружении армий в нескольких странах, включая Сербию, Кению, Кипр, Бангладеш и Мьянму. Как отмечается в открытых источниках, самоходная гаубица 155-мм Nora-B 52NG предназначена для огневой поддержки пехотных подразделений. Она позволяет вести сильный, внезапный и быстрый огонь по целям, имеющим тактическое, оперативное и стратегическое значение и находящихся на больших расстояниях.