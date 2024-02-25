Азербайджан закупает и у Сербии зенитные ракеты Nora-B 52NG наш обзор
Распространенная некоторое время назад информация о том, что Азербайджан ведет переговоры о закупке у Сербии самоходных гаубиц Nora-B 52NG, подтверждается. Как сообщает World Defense News, стороны завершили переговоры и подписали контракт в феврале.
Согласно условиям контракта, Азербайджан получит 48 гаубиц Nora-B 52NG разработки сербской оборонно-промышленной компании Yugoimport SDPR. Сообщается, что общая стоимость контракта составляет приблизительно 339 миллионов долларов.
Nora-B 52NG представляет собой колесную самоходную гаубицу, «известную своими передовыми техническими характеристиками».
Она оснащена орудием калибра 155/52 миллиметра, совместимым с типовыми боеприпасами НАТО. Система имеет дистанцию стрельбы до 30 километров при ведении огня стандартными боеприпасами и примерно 42 километра при применении снарядов повышенной дальности ERFB-BB (подкалиберный с донным газогенератором).
«Nora B-52NG отличается своей огневой мощью, увеличенной дальностью стрельбы, высокой мобильностью благодаря колесной платформе и продвинутым системам управления огнем, что делает ее ценным компонентом современных артиллерийских арсеналов», – отмечает издание.
В настоящее время Nora-B 52NG находится на вооружении армий в нескольких странах, включая Сербию, Кению, Кипр, Бангладеш и Мьянму.
Как отмечается в открытых источниках, самоходная гаубица 155-мм Nora-B 52NG предназначена для огневой поддержки пехотных подразделений. Она позволяет вести сильный, внезапный и быстрый огонь по целям, имеющим тактическое, оперативное и стратегическое значение и находящихся на больших расстояниях.
Концепция установки на шасси внедорожника 8×8 и габаритные размеры обеспечивают хорошую проходимость как по дорогам, так и по бездорожью, легкость перевозки орудия. Nora-B 52NG крайне проста и безопасна в эксплуатации как в походном, так и боевом положении. Гаубица усилена средствами защиты экипажа, боеприпасов и транспортного средства (кабина водителя, вспомогательная кабина, кабина командира и снайпера, контейнер с боеприпасами и часть башни, в которой расположены патроны от пулемета калибра 7,62 x 39 мм) и самого орудия. Предусмотрена также безопасная эвакуация с поля боя в случае выхода из строя основной гидроэлектрической системы с помощью запасных подсистем, установленных на транспортном средстве. Обладает тремя режимами работы: автоматический, полуавтоматический и ручной.
Самоходка может спокойно выполнять свои функции на всех типах местности, в любых климатических условиях, в любых погодных условиях, в любое время суток, все подсистемы бесперебойно работают в температурном режиме от -25 ºC до + 55 ºC.
Следует отметить, что системы Nora-B 52NG еще больше повысят артиллерийскую мощь азербайджанской армии. Как известно, ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии имеют на вооружении различные типы самоходных гаубиц, в том числе приобретенные в Чехии «Дана». Однако эти пушки стреляют снарядами калибра 122 и 152 миллиметра, а гаубицы Nora-B 52NG рассчитаны на снаряды калибра, предусмотренных стандартами НАТО. Это показывает, что азербайджанская армия начала, хоть и частично, адаптировать свою артиллерию к нормам североатлантического альянса.
Закупка зенитных ракет Nora-B 52NG является одной из самых крупных оборонных сделок Азербайджана за последние месяцы, направленных на дальнейшее укрепление Вооруженных Сил.
Недавно сообщалось, что Баку завершил переговоры по закупке истребителей JF-17 Block 3 у Пакистана: предусматривается подписание контракта на общую сумму 1,6 миллиарда долларов.