В прошлые годы наиболее высокооплачиваемыми категориями работников были менеджеры проектов и координаторы программ в энергетической сфере. Их ежемесячный оклад составлял 18 тысяч манатов.

Как сообщили в рекрутинговой компании HUMAN CAPITAL BAKU, речь идет о должности генерального директора сервисной компании в одной из стран СНГ.

В ходе опроса, проведенного редакцией haqqin.az среди агентств по трудоустройству, размер самой высокой зарплаты среди предложенных в Азербайджане вакансий составил 15 тысяч манатов в месяц.

В 2023 году заработная плата в предложенных вакансиях в энергетической сфере равнялась 6-8 тысячам манатов в месяц.

Следующим в топе высокооплачиваемых работ идут менеджеры по продажам в дистрибьюторских компаниях по реализации бытовой техники, смартфонов, электроники и пр. – от 3.500 до 4.500 манатов. Далее следуют вакансии финансовых директоров и бухгалтеров – 2.500-3.000 манатов.

В 2023 году наибольшее количество вакансий были отмечены в сфере продаж по специальности «супервайзер» в супермаркетах и сетевых магазинах.

Самые высокие заработные платы в вакансиях, которые предлагала компания ASIMOS ISHEDUZELTME AGENTLIYI, были IT-специалисты Data security в сфере защиты данных от несанкционированного доступа, утечек, повреждений или потерь. За эту работу компании и организации были готовы платить работнику от 4.000 манатов. Далее по уровню оплаты шли бухгалтеры и аудиторы - от 2,5 тысячи манатов и офис-менеджеры - от 2.000 манатов в месяц.

В компании по трудоустройству ACTIVE PERSONNEL редакции haqqin.az сообщили, что в 2023 году наибольший спрос был на поваров горячего и холодного цехов, специализирующихся на изготовлении блюд европейской и азиатской кухни – им предлагали зарплату от 600 до 700 манатов. Далее шли официанты с зарплатой от 500 манатов в месяц и уборщицы с почасовой оплатой труда.

Отметим, что в прошлом году минимальная заработная плата в Азербайджане составила 345 манатов в месяц, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Баку - 1.169,3 маната, а в целом по стране - 925 манатов месяц.