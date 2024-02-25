Белуджи призвали бойкотировать выборы в Иране
Военизированная группировка белуджей Jaish ul-Adl призывает бойкотировать выборы в Исламский консультативный совет (парламент Ирана) и Совет экспертов, которые состоятся 1 марта 2024 года.
«Режим Вилаят аль-факих (правящий режим в Иране) злоупотребляет республикой и исламом как инструментом легитимации своих постыдных действий. Наша обязанность... показать, что этот сектантский режим не имеет ничего общего с республикой и исламом», - отмечается в заявлении группировки.
Совет экспертов - специальный государственный орган в Иране, избирающий Верховного лидера страны.