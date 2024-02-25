Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу США в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. Об этом политик написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"Когда я буду вашим президентом, мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение мигрантов и в первый же день начнем крупнейшую в американской истории операцию по депортации нелегальных преступников", - написал он.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе.

В качестве одной из мер по борьбе с наплывом мигрантов Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. По данным газеты The Hill, Трамп опережает Байдена по популярности примерно на 2 процентных пункта в национальных опросах.