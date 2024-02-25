Стало известно, как Израиль может освободить заложников

Израиль может освободить высокопоставленных палестинцев в обмен на своих заложников, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Израильские переговорщики дали понять, что еврейское государство может освободить нескольких высокопоставленных палестинцев, которые приговорены к длительным срокам в израильских тюрьмах, в обмен на некоторых заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС.

Отмечается, что о такой перемене в израильской стратегии не объявляли официально. Она может существенно повлиять на ход переговоров и убедить ХАМАС освободить израильских военных, удерживаемых в Газе с октября 2023 года. В результате может быть согласовано временное прекращение огня, отмечает издание.