Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:07

После масштабной войны, начатой Россией против Украины, конкуренция между глобальными игроками в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии усилилась. К этому региону, где традиционно доминирует Россия, сейчас проявляют большой интерес США и Европейский Союз, а также Китай и Турция. Лидеры же стран Центральной Азии, стараясь защитить свои государства от вероятных политических рисков и угроз безопасности, стремятся установить баланс между Россией и другими глобальными игроками в сложившейся сложной геополитической ситуации. Эти государства, с одной стороны, вносят определенные коррективы в свои отношения с Россией, одновременно поддерживая прочное партнерство с Москвой, а с другой - стремятся углубить отношения с Западом, Китаем и Турцией.

Темур Умаров, научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, в интервью казахстанской службе «Радио Свобода» выразил мнение, что после начала войны в Украине в Центральной Азии поначалу стало преобладать мнение о том, что Россия становится токсичным партнером, а значит, сотрудничество с ней будет невозможно. «Однако прошедшие два года войны показали иную реальность, в которой, несмотря на изоляцию России и ее экономические проблемы, она остается важным партнером для региона», - заявил эксперт. По словам Умарова, по прошествии двух лет Москва по-прежнему является ценным партнером для стран Центральной Азии в некоторых секторах сотрудничества, в то время как сама Россия видит страны региона в качестве окна в условиях жесточайших санкций. «В Центральной Азии взгляды общества на Россию претерпели изменения. Война в Украине сыграла ключевую роль в изменении общественных настроений. Вторжение России в Украину привлекло повышенное внимание мирового сообщества к Центральной Азии, и сейчас регион оказался в центре его внимания. В перспективе перед странами Центральной Азии стоит важнейшая задача. Во-первых, они должны активно взаимодействовать с международным сообществом, при этом главный приоритет заключается в том, чтобы трансформировать внешние финансовые и политические возможности во внутренний прогресс. Во-вторых, им необходимо найти тонкий баланс в отношениях с Россией и другими глобальными игроками», - сказал Умаров.

По его словам, достижение этого равновесия будет иметь решающее значение для будущей стабильности и процветания Центральной Азии. Казахстан, как ведущая страна в Центральной Азии, взявшая курс на поддержание отношений с Россией, а также на более тесные отношения с Западом и Китаем, также находится в центре внимания. Крис Риклтон, корреспондент «Радио Свобода» по Центральной Азии, говорит, что многие ожидали, что Казахстан поддержит Россию после начала вторжения в Украину. Однако президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, опытный дипломат, смог сохранить отношения между Москвой и Астаной стабильными, не поддерживая войну против Украины. Но как Казахстан достиг этого баланса? Эксперты считают, что здесь важную роль играет поддержка Китая. В сентябре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин, посетив Астану, заявил, что Пекин считает недопустимым вмешательство любых внешних сил во внутренние дела Казахстана. И это послание было направлено не только Западу, но и Москве. После этой поддержки китайского лидера нападки и агрессивная риторика в адрес Казахстана из России значительно утихли.

«Этот эпизод ясно показал, как война России в Украине стала стимулом для возрождения международных отношений в Центральной Азии во главе с Казахстаном, у руля которого стоит опытный Токаев. Президент Казахстана занял почетное место рядом с Джо Байденом на первой в истории встрече президента США с пятью его коллегами из Центральной Азии на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. За этим последовали переговоры в том же формате между пятью лидерами и канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего состоялся визит французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан. Токаев также не преминул укрепить отношения с такими странами, как Турция, и с Ближним Востоком в целом», - отмечает Риклтон. По его словам, для Кремля эти дипломатические маневры представляют собой неприятный и противоречивый новый статус-кво. С одной стороны, Москве меньше всего нужны изолированные союзники, попавшие под санкции. Но, с другой стороны, ей не терпится, чтобы Казахстан все-таки уже «уселся на один из стульев». Лука Анчески, профессор евразийских исследований Университета Глазго, также считает, что центральноазиатские республики, похоже, стали вполне успешно ориентироваться в гораздо более поляризованной геополитической обстановке, вызванной вторжением России в Украину.

По его словам, Казахстан и Узбекистан, ключевые игроки региона, заняли позицию расчетливого дистанцирования от Кремля. Их не считают сторонниками России, несмотря на отсутствие с их стороны существенной критики в адрес продолжающегося вторжения. «Многое будет зависеть от того, как Запад отреагирует в будущем и сохранятся ли эти благоприятные условия в среднесрочной перспективе. Например, повышенное внимание к соблюдению санкций может уменьшить экономические выгоды Центральной Азии от войны, а более настойчивый в своих требованиях Запад может сделать занятую Казахстаном и Узбекистаном промежуточную позицию более неудобной для них», - подчеркивает эксперт. А профессор международных отношений Европейского университета в Тбилиси Эмиль Авдалиани считает, что война в Украине заставила государства Центральной Азии стать смелее в своей внешней политике и повысила значение региона как коридора глобальной торговли. По его словам, до февраля 2022 года и Европейский союз, и Китай считали северный торговый маршрут между Азией и Европой через Россию весьма выгодным, поскольку использовали разветвленную железнодорожную сеть Москвы и ее мягкие таможенные правила. В то время Срединный коридор (также называемый Транскаспийским международным транспортным маршрутом), протянувшийся от Черного моря через Каспийское море в Центральную Азию, оставался в тени, получая минимум инвестиций и внимания со стороны крупных держав. Но после вторжения России ситуация изменилась: западные державы, Китай, Турция и более мелкие государства, расположенные вдоль маршрута, прилагают усилия для его расширения.