Леонид Швец, автор haqqin.az 02:20

Десять дней спустя после смерти российского оппозиционного лидера продолжается активное обсуждение его гибели. После дикой ситуации, когда Людмила Ивановна Навальная сначала не могла увидеть тело сына, а затем ей его не отдавали для похорон, сейчас остается неясность, где, когда и при каких обстоятельствах пройдет прощание с погибшим. На этом фоне громко прозвучало выступление главы Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, которая заявила, что Навальный был убит, поскольку переговоры о его обмене на киллера Вадима Красикова были близки к финалу. По ее словам, соратники Навального долгое время искали возможности осуществить обмен своего лидера, обращаясь к различным политикам и «самым богатым людям этой планеты, которые влияют на политиков».

«Многие не помогли, но были и те, кто помогли, и очень». Какой-то вариант якобы забрезжил в апреле минувшего года, но он так и не был осуществлен. Новые надежды появились в декабре. И вот в середине февраля будто бы стали проступать признаки того, что договоренности будут достигнуты. Речь шла об обмене Алексея Навального на Вадима Красикова, оперативника ФСБ, в августе 2019 года убившего в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. «Вечером 15 февраля ФБК получил подтверждение, что переговоры находятся на финальной стадии. 16 февраля Алексей был убит». Как считает Мария Певчих, Владимир Путин не мог допустить выхода на свободу своего ненавистного врага, потому распорядился его убить. Надо сказать, эта версия не очень логична. Нет сомнений, что ФБК предпринимал решительные попытки вытащить Навального, и наверняка по этому поводу были контакты с представителями российских властей.