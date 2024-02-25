Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 02:42

Визит министра обороны Франции в Армению в составе делегации крупнейших компаний ВПК, а также развернутое интервью премьер-министра Пашиняна агентству «France 24», формируют возможные параметры разворота Еревана в сторону Евросоюза. Насколько это серьезно, есть ли в этом необходимость и хватит ли ресурсов у участников этого процесса?

Три тезиса Пашиняна Наиболее существенные реплики в интервью Пашиняна агентству «France 24» сводятся к трем пунктам. Тезис первый: Целенаправленная пропаганда российских СМИ против действующей армянской власти. Фактически, Пашинян говорит о необходимости пересмотра политического диалога с представленной в Госдуме российской элитой в лице лидеров общественного мнения и руководителей основных медиакорпораций. Понятно, что публичные высказывания всех трёх групп корректируются структурами Администрации президента РФ. Соответственно, обвинения Пашиняна адресованы именно им. Тезис второй: Оценка военной операции России в Украине как "несправедливой кампании", что, фактически, нарушает Алма-Атинскую декларацию СНГ, взаимоподтверждающую границы и суверенитет членов СНГ. Пашинян, естественно, имеет право на свое мнение, однако это высказывание в корне не стыкуется с политикой самой Армении, которая на протяжении долгих десятилетий вообще не обращала внимание на эту позицию Алма-Атинской декларации. Тезис третий: Замораживание участия Армении в ОДКБ в связи с неисполнением функций организации. Об этом много писали и реагировали в Москве на высоком уровне, поэтому останавливаться не будем. Танцы на месте Так куда же идёт Пашинян? Возможно, что никуда, делая шаг то вправо, то влево. Хотя именно в этом году по ряду ключевых моментов станет ясно, какие из возможных линий развития внешней политики Республики Армения будут реализованы в среднесрочной перспективе. Любопытно, что Пашинян весьма осторожно обошел провокационный вопрос ведущего «France24» о том, доверяет ли армянский премьер-министр Владимиру Путину.

Ответ Пашиняна прозвучал, буквально, так: "...история этих отношений имеет определенные институциональные традиции. Мы в рамках этих традиций". Понимать можно, как угодно. Но если «полоскать белье» ОДКБ или российской медиаэлиты можно, как вздумается, то Путина и свои отношения с ним, Пашинян благоразумно вывел из зоны критики. По большому счету, задача Пашиняна не столько в том, чтобы разрушить отношения с Москвой, сколько в стремлении как можно подороже "продать" их Евросоюзу. Тем более, что сейчас для этого - самый подходящий момент. Впрочем, в значительной степени это не новация, а традиционное армянское маневрирование, просто более резкое по формулировкам. А сделав ещё ряд шагов на Запад, армянский премьер начнет "продавать" западный поворот уже в Москве. Пашинян понимает, что в нынешних условиях Россия не станет заниматься вопросами «армянского дрейфа» на Запад. В Кремле, судя по всему, готовы отпустить Ереван в свободное плавание, поскольку наращивание финансово-военной поддержки Армении со стороны Франции и ЕС если и угрожает влиянию России в сфере безопасности, то только в среднесрочной перспективе, но не по текущим задачам и проектам. Как указывает Пашинян в этом же интервью, "…база России находится в Армении не в рамках Договора о коллективной безопасности. Это совершенно другое правовое измерение, и у нас не было повода обратиться к этому измерению".

То есть, Пашинян прибегает к испытанному временем критерию, при котором котлеты и мухи четко разделены. То же самое относится к параллельному импорту и болезненной теме "обхода санкций". Европейские санкции вводили избирательно по отношению к отдельным юридическим лицам Армении, но сам политический Ереван за это не дёргают. Хотя факты параллельного импорта налицо. Как и подпадающий под санкции возможный ручеек товаров. Торговый оборот России и Армении за 2023 год достиг 7 миллиардов 306 миллионов долларов (для сравнения, это выше, чем, например, объем российско-узбекистанской торговли в 2021 году, составивший 6,9 миллиарда долларов). Понятно, что в торговле с Россией промышленно развитый Узбекистан и аграрно-горнорудная Армения – величины несопоставимые. Тем не менее, факт громадного товарооборота налицо, как и то, что он подстёгивает рост объема экономики Армении. Характерно, что на этом фоне почти в четыре раза, до 2 миллиардов 298 миллионов долларов, выросла торговля Армении с ОАЭ. Причем, в основном, в позиции экспорта армянской продукции (здесь свою роль играет частичное оформление российских поставок через Армению). Удельный вес во внешней торговле Армении в 2023 году выглядит так: с Россией - 35,3 процента, с ЕС и США - 16,1, с Эмиратами - 11,1, с Китаем – 10,3 и с Ираном - 3,3 процента. И при такой экономической диспозиции какой смысл в антироссийском развороте?

Кто за это заплатит? Возможно, в Ереване есть определенные ожидания, связанные с европейскими инвестициями. Да, Европейская комиссия работает над планом масштабной экономической поддержки Армении (EIP), включающим в себя инвестиции в магистральную инфраструктуру. Но из общих заявленных объемов в размере 2,6 миллиарда евро, предоставлено пока около 413 миллионов. Интересно, что часть этих средств направлена в Сюникскую область для "социальной защиты и устойчивых энергетических решений". Для конкуренции с Россией это вполне сопоставимые вложения, но, тем не менее, не позволяющие отказаться от российского присутствия. С точки зрения развития армянской экономики, они взаимодополняемы. Помимо текущих ежегодных вложений в Армению российских инфраструктурных компаний, существует также обширный Евразийский фонд стабилизации и развития, который вкладывает 150 миллионов долларов в строительство четвёртой очереди автодорожного коридора "Север-Юг". Также на согласовании коллегиальных органов Евразийского фонда решение о поддержке строительства Каджаранского тоннеля - здесь объём инвестиций составляет порядка 200 миллионов долларов. Весь же портфель инвестиций Евразийского фонда в десяти проектах в Армении оценивается в 533 миллиона долларов + на стадии утверждения находятся ещё несколько программ на сумму 300 миллионов долларов. Возможности армянского маневра С другой стороны, ситуация в Армении может развиваться в любом направлении. Но если представить, что дрейф Еревана в сторону от России будет продолжаться, то на каком-то этапе обязательно возникает вопрос по российской базе и пограничникам. Лучший вариант для Москвы в том, чтобы Армения пошла по грузинскому сценарию. Если мы сравним Грузию 2004 года, когда российские базы, фактически, оказались в таком же положении, и Грузию 2024 года с широким профилем торгово-экономического взаимодействия с Россией, то, естественно, Грузия в своем нынешнем контексте куда более привлекательный сосед России, нежели двадцать лет назад. А ведь Грузия – куда более сложный для РФ субъект, нежели Армения, представляющая собой сегодня, практически, отрезанный ломоть, учитывая отсутствие общих институциональных структур, выход Грузии из СНГ, а также вопросы Абхазии и Южной Осетии, как перманентный балласт двусторонней политической нормализации.

Так что, с точки зрения интересов Москвы, грузинский вариант армянского дрейфа на Запад вполне допустим и даже желателен. При этом не будем забывать, что есть ещё и серьезное влияние на Армению со стороны Ирана, которое само по себе является отдельным и достаточно сложным кейсом. Тегеран может быть более озадачен "западным" дрейфом Армении, чем даже военно-техническим взаимодействием Азербайджана с Турцией и Израилем. Зачем Франции Армения и каковы риски для Азербайджана? Конечно, серьезную роль в отношениях Армении и Франции продолжает играть фактор влиятельной армянской диаспоры. Однако и преувеличивать его тоже не стоит. Для политики Макрона армянское направление – это своеобразный фактор перезагрузки французского присутствия в мире и конкретно на постсоветском пространстве, где Франция будет действовать в паре с Германией. Кстати, тандем Германия-Франция при поддержке Брюсселя собирается действовать не только в СНГ, но и в Африке.

Может ли армянское направление компенсировать Парижу его потери в Африке? Фактически, нет. Слишком разная экономическая масса и масштабы задач. То, что определяли для себя французы в Африке, и то, что они могут получить в Армении, не идет ни в какое сравнение. Но армянский вектор Парижа является всего лишь элементом в стратегии продвижения ЕС на постсоветское пространство. На украинском треке это поддержка Украины в войне против России, на южнокавказском - поддержка Еревана ради его отрыва от Москвы. Понятно, что при этом Париж не хотел бы понижать уровень отношений с Азербайджаном. Но, с другой стороны, как в случае реализации своих региональных планов Париж будет выполнять в отношении Армении и Азербайджана "роль Москвы", проводившей игру с одновременной поддержкой двух стратегических партнёров, сказать трудно. Для Баку такой опыт, но уже с европейской страной — это однозначно шаг назад… Роль азербайджанской дипломатии на большой международной арене и влияние Азербайджана на Южном Кавказе таковы, что Париж, получи он в регионе определенные позиции, будет обязан не просто учитывать интересы Баку, но и оставаться под его мощным давлением на международной арене, учитывая связку Азербайджана с Турцией, Россией и со странами Движения неприсоединения.

Интересы Франции на Южном Кавказе следует рассматривать в более широком контексте. В частности, с африканскими планами Парижа. Следует понимать, что в 2024 году Франция столкнется в Африке с колоссальными вызовами. Особенно, после свержения лидеров в Нигере и Буркина-Фасо, которые, как и Мали, были в прошлом оплотом французского военного присутствия в регионе. Неожиданный госпереворот покончил и с долгим партнерством с Габоном - ключевым союзником Франции в Центральной Африке. Все это заставляет Париж исследовать сохраняющиеся островки франкофонии, главный из которых, конечно же, является Армения. Франция совместно с Германией и США будет наращивать свое присутствие в Армении. Что, в свою очередь, чревато для Азербайджана возникновением факторов неопределенности и риска. В этой связи стоит обратить внимание, что в Армению вместе с главой Министерства обороны Франции прибыли также представители компаний MBDA, Nexter, Safran, Thales, Arquus. Просто так, чтобы ознакомиться с рынком и потенциальными покупателями, представители таких компаний официальные делегации не сопровождают. Тем более, что для таких гигантов объем закупок в Армении достаточно скромный. Давайте посмотрим, что это за компании MPDA разрабатывает и производит ракетные системы (48 типов ракет) для всех видов воздушных, морских и наземных вооруженных сил. Nexter Systems производит танки, бронетехнику, артиллерийские системы, боевые установки большой дальности, зенитные комплексы и противотанковые управляемые ракеты.

Safran — это производство авиационных двигателей, авиационного оборудования, оптико-электронных систем, навигационных системы и систем управления. В частности, одна из дочерних группы Safran, компания Snecma вместе с российским НПО "Сатурн" производили двигатель SaM146 для самолета Superjet-100, другая компания этой группы, Turbomeca, производит двигатели Ardiden 3G для оснащения обновленной версии российского вертолета Ка-62. Компания Thales, хорошо знакомая азербайджанским обронщикам, производит аэрокосмические системы, радары, системы радиоэлектронной борьбы, системы противоракетной обороны. Накануне визита французской делегации, было объявлено, что в Армению для тестирования отправлены три радара GM 200 Thales, которые позволяют обнаруживать самолеты на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения и бинокли. Наконец, Arquus разрабатывает и производит различные бронированные транспортные средства, в том числе, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разведывательные машины и бронетранспортеры общего назначения. Возникает вопрос: с какой целью их представители прилетели в Армению? Неужели только для участия в празднике франко-армянского единства? И в самом деле, диапазон армянского военного заказа колеблется в пределах 350-450 миллионов долларов – слишком мало для таких гигантов ВПК. Индия недавно получила средний по объему экспортный заказ на поставку вооружения в Армению. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Ереван будет поставлено оружия почти на 245 миллионов долларов. Речь идёт о многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, а также о поставках противотанковых ракет и боеприпасов. В целом же за восьмилетний период (2013-2020 годы), по оценкам российского военно-аналитического центра ЦАМТО, объем идентифицированного военного импорта Армении составил 821,5 миллиона долларов. Учитывая, дополнительные расходы на закупку вооружений, общий объем заказов в 2024-2025 годах будет выше, но все равно он не столь масштабен для французских оборонщиков.