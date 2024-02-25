Самир Сулейманов в интервью haqqin.az: «После начала войны азербайджанцы в США начали собирать деньги и посылать на Родину»

Отметим, что С.Сулейманов долгое время работал во Всемирном банке в должности заместителя главного исполнительного директора, а затем в Международном Валютном Фонде - советником главы Фонда по цифровым системам и финансированию переходной экономики.

- Расскажите про историю Вашей благотворительной организации. Какой изначальная была цель ее создания?

- Ближе к окончанию Второй Карабахской войны подавляющим большинство этнических азербайджанцев, живущих за рубежом, любое известие с фронта воспринималось с обостренным чувством гражданского долга. Не имея возможности принять личное участие в борьбе за освобождение азербайджанской земли, наши соотечественники, преимущественно, из Соединенных Штатов Америки, начали собирать деньги и посылать их на Родину. Но поскольку происходило все это довольно хаотично, возникла идея упорядочить процесс, сделать его более организованным и целенаправленным. Вот так, собственно, и возникла идея создать общественную организацию, которая объединит азербайджанцев всего мира, желающих оказывать поддержку своей Родине.

Изначально эта идея принадлежала ребятам из Вашингтона и Бостона, ну, а я решил им помочь. Тогда у нас не было четкого представления, какую именно деятельность будет осуществлять наша организация. Но сейчас, по прошествии более трех лет, могу сказать, что мы даже перевыполнили первоначальный план, сумев привлечь к нашей организации сотни людей со всего мира, которые помогли претворить в жизнь наши благотворительные проекты.

- Организация «For Azerbaijan» официально зарегистрирована в США. Почему?

- Во-первых, потому, что идея ее создания родилась в Штатах. Кроме того, были также определенные финансовые соображения – по американским законам, пожертвования в неправительственные или благотворительные организации не облагаются налогом. Но касается это только американских организаций. Это также удобно с точки зрения управления и координации, поскольку все основатели «For Azerbaijan» живут в США. И уже узаконив свой статус в Штатах, наша организация прошла второй круг регистрации в Азербайджане. Думаю, на сегодняшний день это единственная общественная структура в Азербайджане, официально зарегистрированная не только в своей стране, но и на территории США.

- На какие средства существует Ваша организация? Помимо наших соотечественников, проживающих в других странах, получаете ли она пожертвования от иностранных граждан?

- Организация «For Azerbaijan» управляется Советом директоров и находится на самофинансировании. В нашем Фонде около пятидесяти членов, которые берут на себя большую часть финансовых затрат. Бывает, мы получаем гранты. Также на отдельные проекты мы объявляем краудфандинговую кампанию, к которой может присоединиться любой желающий. В таких кампаниях, как правило, принимает участие много людей, в том числе, и иностранцы. Кто-то из них работал в Азербайджане, кто-то имеет в нашей стране хороших друзей, кто-то, будучи выходцем из смешанной семьи, чувствует себя отчасти азербайджанцем… Есть люди, которые жертвуют всего 10 долларов. Такие пожертвования нам особенно дороги, поскольку по сути – это индикатор вовлеченности людей в наше общее дело. Если человек пожертвовал 10 долларов, значит, у него не так много денег и, тем не менее, он посчитал важным оказать помощь своей Родине. В такие моменты каждого из тех, кто стоял у истоков создания организации «For Azerbaijan», переполняет чувство гордости за то, что судьба позволила нам внести свою скромную лепту в великую победу народа Азербайджана.

- Судя по отчету организации «For Azerbaijan», вам удалось эффективно использовать свои ресурсы и реализовать намеченные цели. Как происходил выбор проектов? Как расставлялись приоритеты организации и изменились ли они сегодня?

- Однозначно изменились. Мы начинали с самого простого – оказания социальной помощи соотечественникам. К примеру, организовывали праздничные мероприятия для детей, оказывали материальную помощь ветеранам войны, распределяли среди нуждающихся продовольственные корзины, чинили отопления в их домах, делали ремонт и т.д. Эти проекты носили пилотный характер, реализуя их, мы отлаживали механизм работы. А в какой-то момент было принято решение отойти от легких проектов и сфокусироваться на более сложных, концептуальных задачах. То есть, на круге вопросов, до которых у правительства или госструктур порой просто не доходят руки...

- Ваша организация проводит большую работу по оказанию помощи семьям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов. Но это также одно из важнейших направлений в деятельности правительства и госструктур. Какую модель избрал «For Azerbaijan»? Насколько она себя оправдала, и какая работа проводится сейчас?

- В целом наша организация фокусируется на уязвимых группах населения. Эта уязвимость может возникать по разным причинам. 44-дневная война оказала прямое воздействие на многих людей – кто-то потерял близких, кто-то прошел через ужасы войны… Естественно, правительство не оставляет без внимания этих людей. Но мы обнаружили в этом подходе определенные пробелы. И поставили перед собой цель не просто оказывать одноразовую помощь, а предлагать системное решение существующих проблем.

Нашим первым большим проектом стала организация летнего лагеря для детей шехидов. Мы хотели не просто обеспечить им интересный досуг на протяжении месяца, а помочь хоть немного выйти из того эмоционально подавленного состояния, в котором они находились. Наша программа включала работу с детскими психологами, социальными работниками и т.д. Мы до сих пор поддерживаем связь с матерями этих детей и по их отзывам можем утверждать, что лагерь оказал существенное влияние на их жизнь.

Мы продолжаем помогать этим детям интегрироваться в общество, поддерживаем их усилия в учебе и развитии, словом, делаем все возможное, чтобы в лице нашей организации у них был надежный друг. Нам было приятно осознавать, что в других подобных лагерях, которые позднее организовали государственные учреждения, был использован наш опыт. Лично для меня это успех. У нас не было желания монополизировать саму идею летних лагерей для детей шехидов, мы просто хотели оставить после себя след, и нам это удалось.

- Немного о проекте «Повышение потенциала психологической реабилитации в Азербайджане», направленном на оказание психологической помощи семьям шехидов и участникам 44-дневной войны. Расскажите, какая именно работа осуществляется в его рамках?

- На данный момент это наш основной проект. Начнем с того, что подобная проблема существует во всем мире. Если изучить статистику суицидов среди ветеранов войны, то нетрудно убедиться, что во многих странах она, что называется, зашкаливает. Изначально идея оказания психологической поддержки ветеранам в их интеграции в общество возникла и нашла свою реализацию в США. Было очевидно, что по завершении Второй Карабахской войны наша страна так же столкнется с этой проблемой. Ветераны, получившие увечья на поле боя, видевшие смерть своих друзей, потерявшие близких людей – все они пережили глубокие психологические травмы.

Изначально мы стали искать механизмы предоставления психологической помощи людям, пострадавшим от военных событий. Поработав с несколькими клиниками и отслеживая их результаты, мы поняли, что к работе с такими людьми система здравоохранения Азербайджана, которая сводила все к медикаментозному лечению, просто не приспособлена. Вот тогда-то и был запущен проект «Повышение потенциала психологической реабилитации в Азербайджане». Нам очень помог PASHA Insurance, выделивший грант на реализацию проекта, а также Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, выступившее нашим партнером.

Программа проекта весьма обширна. Существуют особые методики оказания помощи людям с посттравматическим синдромом. Они были разработаны в США Департаментом по работе с ветеранами при Пентагоне. Это, в частности, нарративная экспозиционная терапия, когнитивно-поведенческая терапия и т.д.

Мы нашли в Америке профессоров, которые согласились поделиться своими знаниями по данной теме, обговорили с ними программу обучения и выбрали для прохождения курса сорок психологов из Азербайджана. Это был долгий курс, состоявший из онлайн и оффлайн занятий. И после его завершения и сертификации наши психологи начали оказывать реальную помощь людям с посттравматическим синдромом. Мы также создали научно-исследовательскую группу, которая отслеживает этот процесс и выдает оценку проделанной работе, чтобы подтвердить ее эффективность.

Одной из сложностей является то, что люди не так легко делятся психологическими проблемами. В частности, они боятся, что в обществе, грубо говоря, на них могут навесить ярлык сумасшедших. Не случайно многие ветераны войны закрываются в себе, не обращаясь за помощью, что приводит порой к ужасным последствиям. Поэтому одной из наших целей стало разрушение данного стереотипа и создание доверительных отношений с ветеранами, создание атмосферы, в которой они захотели бы психологически раскрыться. Тем более, что сейчас мы имеем на руках доказательную базу того, что применяемые нами методы эффективно работают.

Параллельно мы переводим на азербайджанский язык и планируем издать два учебника по работе с пациентами с посттравматическим синдромом. Надеемся, наши учебники будут включены в программу университетов, и студенты психологического факультета получат возможность обучаться этим методикам. Нам важно передать результаты нашей работы будущему поколению, чтобы они могли в долгосрочной перспективе приносить пользу нашей стране. Я надеюсь, что уже через пару лет в Азербайджане сформируется сильная школа экспертов по работе с посттравматическим синдромом. Мы стоим у истоков создания этой специализации в Азербайджане и надеемся, что она станет частью медицинских услуг, оказываемых нашей системой здравоохранения. Кстати, к нам уже обращались из Украины, чтобы перенять наш опыт.

- Недавно организация «For Azerbaijan» запустила проект поддержки девочек в процессе получения образования. Связан ли он с тем, что в этой сфере в Азербайджане существуют проблемы?

- Хотя в Азербайджане есть определенные гендерные проблемы, наша страна, безусловно, не входит в число тех, где девочки не могут получить достойное образование. В то же время, мы проводили опрос в социальных сетях, и некоторые девочки ответили, что их семьи, ограниченные в средствах, как правило, отдают сыновьям приоритет в получении образования. Вот почему мы решили внести свой вклад в создание равных условий для представителей обоих полов и запустили Scholarship Program (SGSP), которая будет оказывать финансовую помощь девочкам, обучающимся в университете. Мы осуществляем эту программу с неправительственной организацией имени Шахлы Гараевой, у которой налажен процесс отбора заявок и отслеживания успеваемости этих девочек, чтобы мы видели реальную пользу от своей помощи.

- Самир-муэллим, на Вас, как на председателя правления организации «For Azerbaijan», лежит большая ответственность. У Вас за плечами более двадцати лет работы во Всемирном банке и Международном валютном фонде. Как этот опыт помогает Вам руководить деятельностью организации?

- Я действительно долгое время работал во Всемирном банке на позиции заместителя главного исполнительного директора, а затем в МВФ советником главы Фонда по цифровым системам и финансированию переходной экономики. Последние несколько лет я занимаюсь инвестиционной деятельностью и в данный момент возглавляю СОР28, как советник правительства ОАЭ, способствуя обмену опытом с азербайджанской стороной в преддверии проведения в Баку СОР29.

Мы хотим, чтобы у организации «For Azerbaijan» была сильная система управления. Благотворительная организация – это своего рода корпорация, которая должна соответствующим образом управляться. Среди наших членов-учредителей есть очень интересные люди – работники Google, представители американских финансовых структур, сотрудники телевидения, деятели культуры и искусства… И каждый из них вносит большой вклад в работу организации.

Конечно, предыдущий опыт работы помогает мне в налаживании процессов, в построении правильного корпоративного управления и проектного подхода. Очень важно уметь превращать идею в проект, а потом объективно оценить его результаты. Несмотря на долгие годы работы за пределами Азербайджана, я, как и остальные члены нашей организации, постоянно находился в тесном контакте со страной и людьми. Иначе мы бы не смогли претворить в жизнь столь масштабный проект.

- Какие цели и задачи стоят перед Вашей организацией на будущее? Планируете ли Вы расширять свою деятельность?

- В данный момент мы внедряем новые подходы в работе. В частности, уже сделали объявление о том, что будем выдавать гранты другим неправительственным организациям, желающим реализовать проекты, связанные с помощью уязвимым слоям населения. Все желающие НПО могут отправить свою заявку, пройдя по ссылке https://forazerbaijan.org/ru/grant2024/ и предложив свои идеи.

Наша цель – способствовать развитию в Азербайджане благотворительной культуры. Конечно, она уже есть, поскольку азербайджанский народ всегда отличался своей добротой, душевной щедростью. Но структур, которые планомерно занимаются в нашей стране благотворительностью, пока еще очень мало. Поэтому мы хотим стимулировать местные организации в этом направлении и готовы рассматривать их идеи, а наиболее интересные - финансировать.