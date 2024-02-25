Российские войска вернули себе инициативу на всем театре военных действий в Украине и смогут проводить наступательные операции, когда и где захотят, пока будут удерживать инициативу. К такому мнению пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявлял, что Россия готовит новое наступление, которое начнется в конце мая или летом 2024 года. Зеленский также заявил, что украинские военные имеют четкий план противодействия российским войскам.

По мнению экспертов ISW, если Украина будет вести активную оборону на всем театре военных действий в 2024 году, тем самым отдаст стратегическую инициативу России. Российские войска будут иметь возможность маневрировать концентрацией резервов и определять, как и куда распределять ресурсы, вынуждая Украину к оборонительным действиям. Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году, говорится в отчете института.