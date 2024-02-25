Громкое заявление: Макрон не исключает отправки западных войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о новых шагах по поддержке Украины и заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в страну западных сухопутных войск. Об этом информирует BBC.
«Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — заявил Макрон. — Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».
Макрон также объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности. Какие именно — не уточняется.
Россия, по его словам, становится все более агрессивной не только на поле боя в Украине, но и в целом. Открывая конференцию в Елисейском дворце, Макрон заявил, что союзникам Украины необходимо активизировать поддержку Украины, война в которой продолжается уже третий год.
«Мы видим ужесточение со стороны России, особенно в последние несколько месяцев», — сказал Макрон, добавив, что Западу необходимо изменить подход и учитывать «трансформацию угрозы с военной и стратегической точек зрения».
В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О’Брайен, Канаду — министр обороны Билл Блэр.Что это было?
По словам Макрона, в рамках новой коалиции Киеву планируется поставлять ракеты средней и большой дальности. Он также прокомментировал сообщения СМИ о возможной поставке в Украину французских истребителей Mirage и заявил, что Париж в настоящее время не ведет переговоров по этому вопросу.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь высказался против отправки крылатых ракет Taurus в Украину. По мнению немецкого лидера, поставка Киеву высокоточного оружия чревата эскалацией войны, учитывая способность этих ракет достигать российской территории.