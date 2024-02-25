Хуситы атаковали связывающие Европу и Азию подводные интернет-кабели

По его данным, речь идет о кабелях компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Атака хуситов вызывает серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией, сильнее всего пострадали пользователи стран Персидского залива и Индии, отмечает Globes.

Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, пишет израильское издание Globes.

Издание называет ущерб значительным, но не критичным, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу.

Кабель EIG (European India Gateway) соединяет Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, Джибути, ОАЭ и Индией. Акциями EIG владеет консорциум, включающий AT&T, Saudi Telecom, Verizon и индийскую Bharat Sanchar.

TGN Atlantic был проложен Tyco International в 2001 году и продан индийской компании Tata Communications в 2005 году за $130 млн.

AAE-1 соединяет Восточную Азию с Европой через Египет. Пропускная способность кабеля — 40 ТБ/с.

Кабель Seacom соединяет Европу, Африку и Индию, а также Южную Африку.

После начала войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись также коммерческие суда третьих стран. Все оказались вынуждены выбирать обходные маршруты.