ЮАР может выйти из БРИКС?

Южно-Африканская Республика может изменить внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае победы оппозиции на выборах, заявил ТАСС посол этой страны в России Мзувукиле Джефф Макетука.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил Всеобщие выборы в республике на 29 мая.

«Если официальная оппозиция победит на выборах, произойдут изменения во внешнеполитической позиции Южной Африки. Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине»,— сказал посол.

29 мая в ЮАР пройдут Всеобщие национальные и региональные выборы. В ходе них будут избраны члены 400-местной Национальной ассамблеи, после чего новый состав парламента примет решение об избрании президента страны. В настоящий момент правящей партией в стране является «Африканский национальный конгресс». По оценкам аналитиков, она может не набрать большинства в парламенте впервые за 30 лет. Главная оппозиционная партия в ЮАР — «Демократический альянс». По словам Макетуки, она «не является другом России».