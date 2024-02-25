Морской спецназ Азербайджана уничтожает «противника» фото; видео
В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год с морским спецназом ВМС Азербайджана проведены тренировки по выполнению разведывательных задач. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в ходе учебных тренировок, адаптированных к условиям реального боя, спецназ выполнил задачи по ведению антитеррористических операций с применением передовых технологий и современной боевой тактики, в том числе по нейтрализации террористической группировки условного противника, укрывающейся на объектах инфраструктуры в населенных пунктах.
Спецназ с применением ударных БПЛА вывел из строя наблюдательные пункты и долговременные огневые точки условного противника, выполнив учебно-боевые задачи по внезапному проникновению на позиции мобильными группами с использованием аэрозольной завесы и защитных свойств местности, устройству засад и совершению налетов.
Был продемонстрирован высокий профессионализм и при выполнении задач по освобождению судна, захваченного условной террористической группой, и безопасной эвакуации экипажа.