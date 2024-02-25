Иран требует ликвидации запасов ядерного оружия во всем мире
Иран требует ликвидации всех мировых запасов ядерного оружия, так как оно представляет наибольшую угрозу для человечества. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня.
"Иран требует уничтожения всего ядерного оружия, которое является самой большой рукотворной угрозой для всего человечества. Полная ликвидация ядерного оружия - единственный действенный и надежный способ предотвратить повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки", - говорится в заявлении министра, которое приводится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Абдоллахиян добавил, что Иран "твердо убежден в том, что целостность и действенность Договора о нераспространении ядерного оружия зависят от полного выполнения всех содержащихся в нем обязательств, включая статью 6, согласно которой страны, обладающие ядерным оружием обязаны вести переговоры об эффективной и ориентированной на результат денуклеаризации". По мнению руководителя иранского МИД, "если все государства - члены Конференции по разоружению, особенно ядерные державы, проявят политическую волю и выполнят свои обязательства по разоружению, нам удастся выйти из тупика, в котором находится Конференция".