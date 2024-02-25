Россия заявила, что Израиль и Украина «ведут битву против человечества»

«Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву - против человечества и международного гуманитарного права», - написал Полянский в соцсети X (ранее Twitter).

«Вместе с Организацией Объединенных Наций мы будем противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, что является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, как борьбу с террористами. Точно так же, как Украина пыталась представить свои 10-летние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного суда», - заявил Полянский.

Он также назвал «бредом» слова израильского постпреда при ООН Гилада Эрдана, который сравнил действия России в Украине с нападением ХАМАС на Израиль: «Бред продолжается... Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что «Организация Объединенных Наций - это ХАМАС». Сегодня - что Россия - это ХАМАС».

Полянский ссылается на недавний пост израильского постпреда, с которым вступил в одностороннюю дискуссию. Эрдан пишет, что «Генеральная Ассамблея ООН собирается сегодня для специального обсуждения, посвященного двухлетней годовщине войны в Украине. В своем выступлении в 22:30 (по израильскому времени) я заявлю о нашей поддержке Украины и ее суверенитета и опишу сходство между Украиной, на территорию которой вторглась Россия и обстреливает ракетами гражданское население, и Израилем, пострадавшим от вторжения ХАМАС, который точно так же подвергает ракетным обстрелам израильских граждан. Я также подчеркну углубление связей между Россией и Ираном и призову ООН, особенно страны свободного мира, проснуться перед лицом угрозы нашим ценностям».