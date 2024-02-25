О чем говорил Пашинян с соратниками на закрытой встрече

Закрытая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и депутатов правящей партии "Гражданского договора" длилась более трех часов, пишет газета "Жоховурд".

В статье отмечается, что на собрании премьер представил результаты мюнхенских переговоров, в частности, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян дал понять соратникам, что особого прогресса в переговорном процессе нет, и мюнхенская встреча была очередной, на которой ничего важного достигнуто не было. Другие подробности закрытого собрания неизвестны.

В свою очередь, официальная пресса Армении и правящая партия не опубликовали никаких заявлений по поводу встречи.