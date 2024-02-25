Франция будет сливать информацию Еревану

После официального визита премьера Армении Никола Пашиняна в Париж 22 февраля было достигнуто соглашение между французскими спецслужбами (DSGE) и армянской разведкой об обмене разведданными по четырем странам: Азербайджану, Ирану, России и Турции. Об этом пишет французское издание Agoravox.

Отмечается, что Франция обязалась отправлять Армении спутниковые данные, «содержащие информацию о военно-политической ситуации по периметру границ Армении».