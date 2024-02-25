Как сообщили в пресс-службе ведомства, перед приемом они посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

Начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов 23 февраля провел прием граждан из Саатлинского, Сабирабадского, Имишлинского, Бейлаганского и Ходжавендского районов, который состоялся в Центре молодежи в городе Саатлы.

На приеме были заслушаны обращения 23 граждан, которых интересовали вопросы приема на действительную военную службу или на работу в Госслужбе, награждения за участие в Отечественной войне, определения места будущей срочной действительной военной службы детей и др.

Во время приема Ибрагимов внимательно выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в короткие сроки в соответствии с требованиями законодательства.

Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые взяты на контроль. Обращения, не относящиеся к компетенции Госслужбы, будут переданы в соответствующие органы.