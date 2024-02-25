Россия вводит запрет на экспорт бензина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на фоне сезонного роста спроса, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением.

Запрет планируется ввести на полгода, начиная с 1 марта 2024 года. Кроме того, по словам источников издания, принято решение увеличить до 16% норматив продаж дизельного топлива на бирже.

По данным РБК, запрет на экспорт не коснется объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан. Издание отмечает, что с предложением ввести временный запрет на экспорт к Мишустину обратился вице-премьер Александр Новак. 21 февраля он направил письмо, в котором объяснил введение таких мер ожидаемым на рынке повышенным спросом на топливо. Согласно письму, сезон спроса обусловлен периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.