Приднестровье не хочет в Россию

В повестке съезда «делегатов» «верховного совета» Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы) в Тирасполе не содержится обращения к России с просьбой принять регион в свой состав по результатам «референдума» 2006 года. Об этом информируют «Ведомости».

О якобы принятом решении принять такое обращение 22 февраля заявлял в соцсетях местный оппозиционер Геннадий Чорба.

Повестка «съезда» 28 февраля до сих пор не публиковалась. Согласно официальному заявлению, мероприятие проводится для того, чтобы обсудить «политическую и социально-экономическую ситуацию в Приднестровье, а также выразить озабоченность действиями должностных лиц Молдовы».