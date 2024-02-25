Где скрывается Синвар?

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар скрывается в туннелях под Хан-Юнисом в секторе Газа, пишет The Washington Post.

Источники в израильской, американской и западной разведках сообщили изданию, что обнаружить логово Синвара проще, чем провести операцию по его поимке или ликвидации таким образом, чтобы не поставить под угрозу жизни заложников, которых он держит рядом с собой.

"Речь идет не о том, чтобы определить его местонахождение, а о том, чтобы что-то с этим сделать, не рискуя жизнями заложников", - сказал израильский чиновник на условиях анонимности.