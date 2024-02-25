Имущество генерала Шихалиева выставлено на аукцион: покупай, кто хочет!

Как сообщает haqqin.az, супруга бывшего начальника управления Айбениз Шихалиева, их дети Эльгюн Шихалиев и Самира Алиева обратились в Наримановский районный суд с жалобой на действия исполнителя.

Так, члены семьи Мовлама Шихалиева выразили недовольство тем, что арестованное имущество выставлено на аукцион.

Иски всех трех лиц переданы в отдельное производство судьям Наримановского районного суда и будут рассмотрены в ближайшие дни.

Согласно приговору, имущество Мовлама Шихалиева было конфисковано. Общая стоимость имущества, находящегося в его собственности, оценивается в размере 7 миллионов 738 тысяч манатов. Затем был наложен арест и на имущество, принадлежащее членам семьи Шихалиева, которое оценивается в 2 миллиона манатов.

Напомним, что согласно обвинению, в 2008-2014 годах, когда Мовлам Шихалиев занимал должность начальника Главного следственного управления, экс-начальник одного из отделов при управлении Вусал Алекперов, экс-заместитель начальника управления Ясин Мамедов, экс-заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов в составе организованной группы вымогали у бизнесменов крупные суммы денег. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Шихалиев в составе организованной группы вымогал денежные средства на общую сумму 14 миллионов 292 тысячи манатов, а также чужое имущество на 5 миллионов 77 тысяч манатов, злоупотребляя полномочиями и фальсифицируя доказательства. Длительный судебный процесс завершился 21 сентября 2022 года. Бакинский военный суд приговорил Шихалиева к 12 годам лишения свободы. Кроме того, было конфисковано имущество на 7,7 миллиона манатов, принадлежащее ему и его семье.