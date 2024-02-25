Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Ахмедова министром юстиции.

Фарид Ахмедов родился в 1979 году в Баку. Выпускник Бакинского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В 2002-м получил степень магистра международного права.

В 2003 году как стипендиат программы Chevening Scholarship получил степень магистра по специальности «Международное право человека» в британском Университете Эссекса (Англия).

В 2009 году поступил в Оксфордский университет в качестве стипендиата по программе Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarship для получения докторской степени. В 2016 году получил степень доктора философии в области права Оксфордского университета.

Трудовую деятельность Ф.Ахмедов начал в 2000 году юристом в юридической компании Ədalət. В 2004-2006 годах - старший советник отдела международного права Конституционного суда Азербайджана, в 2006-2007 годах - консультант отдела административного и военного законодательства Милли Меджлиса. В 2007-2008 годах - главный юрист юридической компании LegCon Group, в 2014 году - руководитель судебной практики в юридической компании BM Morrison Partners.

В 2015-2017 годах Ф.Ахмедов был ректором университета «Азербайджан», в 2017-2020 годах - заместителем гендиректора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

В 2021 году был назначен советником министра транспорта, связи и высоких технологий. В 2022 году распоряжением главы государства от 24 мая 2022 года назначен замминистра цифрового развития и транспорта.