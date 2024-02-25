Грозный приговор за сожжение Корана

Суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года лишения свободы по делу об оскорблении чувств верующих, сообщают росСМИ.

Никиту Журавеля признали виновным в нарушении статей Уголовного кодекса "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Хулиганстве", назначив наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года и шесть месяцев свободы. Это такой же срок, который запрашивал гособвинитель.

На данный момент это самый суровый приговор, где фигурирует эта статья.

Напомним, Никита Журавель был задержан в Волгограде 20 мая 2023 года. Задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей, а саму запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, заявили следователи. По личному распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина дело молодого человека направили в Чечню, где в СИЗО его избил сын главы республики Адам Кадыров.