Симонян против российских пограничников
Российские пограничники должны перестать нести службу в аэропорту «Звартноц» в Ереване, заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.
«Мы границы нашей страны защитим, но я не уверен, что они защитят», – заявил журналистам спикер парламента Армении.
На вопрос обсуждалась ли эта тема, спикер армянского парламента сказал, что не участвовал в таком обсуждении, возможно, была дискуссия с профильными структурами, но он считает, что «они должны уйти оттуда и это его личное мнение».