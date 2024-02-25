ОДКБ «заморожена» и «выключена»

ОДКБ сама себя выключила и не функционирует, заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Если обобщить, то мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?» – сказал Симонян, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя резонансное заявление премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке" участия Армении в ОДКБ, Симонян отметил: «Премьер констатировал, что наше фактическое неучастие представляет из себя замороженные отношения».