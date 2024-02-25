Итальянцы посетили строящуюся в Мингячевире электростанцию фото; видео
Представители Италии посетили крупнейшую электростанцию, строящуюся в Азербайджане. На объекте продолжаются строительно-монтажные работы.
По информации пресс-службы ОАО «Азерэнержи», на новую электростанцию уже привезены и установлены 2 турбины и 2 генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia. В настоящее время в Италии идет сборка еще 2 комплектов, которые отправят в Азербайджан. Котлы-утилизаторы станции уже доставлены специальными техническими средствами и установлены на место с помощью тяжеловесных кранов.
Делегация во главе с послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури и президентом Ansaldo Energia Фаббрицио Фабри посетила Мингячевир, с целью проверки проведены монтажные работы и техническое состояние оборудования итальянского производства на новой электростанции.
При участии главы «Азерэнержи» Бабы Рзаева гости осмотрели строительную площадку, турбины и генераторы. Следует отметить, что вновь построенная электростанция мощностью 1280 мегаватт имеет особое значение с точки зрения балансирования негативных последствий интеграции создаваемых в стране возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа при производстве энергии, предотвращения катаклизмов, связанных с изменением климата, защиты окружающей среды.
С интеграцией ТЭС «Азербайджан» в 7-й и 8-й энергоблоки общая мощность будет увеличена до 1880 мегаватт. Пар, выходящий из котлов-утилизаторов вновь построенной электростанции, будет поступать на паровые турбины №7 и 8 ТЭС «Азербайджан» и обеспечит работу этих блоков без сжигания газа.
Условный расход топлива новой станции составит 225 граммов на киловатт-час, что на 120 граммов на киловатт-час меньше, чем у других агрегатов ТЭС «Азербайджан», что позволит экономить 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. При этом КПД электростанции увеличится до 55,5 процента, количество выбросов углекислого газа в окружающую среду снизится на 1,5-2 миллиона тонн. Все это является очень важным фактором для Азербайджана, объявившего 2024 год годом солидарности во имя зеленого мира.