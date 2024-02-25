Отдел информации 12:47

Представители Италии посетили крупнейшую электростанцию, строящуюся в Азербайджане. На объекте продолжаются строительно-монтажные работы. По информации пресс-службы ОАО «Азерэнержи», на новую электростанцию уже привезены и установлены 2 турбины и 2 генератора производства итальянской компании Ansaldo Energia. В настоящее время в Италии идет сборка еще 2 комплектов, которые отправят в Азербайджан. Котлы-утилизаторы станции уже доставлены специальными техническими средствами и установлены на место с помощью тяжеловесных кранов.

Делегация во главе с послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури и президентом Ansaldo Energia Фаббрицио Фабри посетила Мингячевир, с целью проверки проведены монтажные работы и техническое состояние оборудования итальянского производства на новой электростанции. При участии главы «Азерэнержи» Бабы Рзаева гости осмотрели строительную площадку, турбины и генераторы. Следует отметить, что вновь построенная электростанция мощностью 1280 мегаватт имеет особое значение с точки зрения балансирования негативных последствий интеграции создаваемых в стране возобновляемых источников энергии в энергосистему, экономии природного газа при производстве энергии, предотвращения катаклизмов, связанных с изменением климата, защиты окружающей среды.