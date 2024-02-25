Популярные направления из Бакинского аэропорта

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта, Стамбул остается одним из самых популярных направлений из бакинского аэропорта благодаря своей богатой истории, культурным достопримечательностям и возможностям для деловых поездок. Авиакомпании AZAL, Turkish Airlines и AnadoluJet осуществляют ежедневные рейсы по этому направлению.

Тбилиси, столица Грузии, привлекает внимание своими живописными местами, гостеприимством и культурным наследием. Georgian Wings и национальный авиаперевозчик предлагают ежедневные рейсы в этот удивительный город.

Пассажиров также привлекают интересные направления Ближнего Востока. От роскошного оазиса Дубая до культурного богатства Абу-Даби, от современных небоскребов Дохи до очарования Шарджи и исторического наследия Кувейта — каждое из этих направлений обещает уникальные впечатления. Полеты сюда осуществляют ряд авиакомпаний: AZAL, FlyDubai, Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia, Qatar Airways, Kuwait Airlines и Jazeera Airlines.

Кроме того, в число направлений, предпочитаемых путешественниками, входят Анкара, Москва и Санкт-Петербург.

Бакинский аэропорт постоянно расширяет свою маршрутную сеть, стараясь удовлетворить запросы и ожидания пассажиров, и предлагает им уникальные возможности путешествий.