Симонян не против мирной жизни с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном в процессе нормализации отношений и мирных переговоров достигнут прогресс, заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

«Если они проводят встречу, значит есть», - сказал Симонян.

Он также отметил, что не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией.

«Если кто-то предложит другой вариант, я даже готов выслушать», - заявил Симонян журналистам.

Напомним, 28-29 февраля в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.