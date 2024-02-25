Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров, в которых может находиться около 3 миллионов снарядов калибра 152 мм, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Как пишет Bloomberg, взамен Россия поставляет Северной Корее продовольствие, сырье и детали, используемые в производстве оружия, сказал министр обороны Южной Кореи. По его словам, продовольственная помощь помогла Киму стабилизировать цены на товары первой необходимости. Если поставки оружия будут расширяться, считает Шин Вон Сик, Россия будет передавать КНДР все больше военных технологий, что может увеличить возможности Пхеньяна угрожать региону.

По оценкам Центрального банка Южной Кореи, годовой объем экономики Северной Кореи составляет около 25 миллиардов долларов, и страна отчаянно нуждается в продовольствии, нефти, строительных материалах и валюте для международной торговли. Оружие, которое Ким поставляет России, вероятно, стоит несколько миллиардов долларов, а поддержка, которую он получает от Путина, представляет собой одно из самых больших достижений Кима с тех пор, как он пришел к власти около 12 лет назад.