В Польше не согласились с Макроном

Польша не планирует направлять свои войска в Украину. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил заместитель министра обороны Польши Цезары Томчик.

«В Польше нет такого проекта и такой идеи», - сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у участников конференции по Украине в Париже, созванной по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, «в этом вопросе абсолютно не было согласия».

Однодневная конференция по Украине прошла накануне вечером. В ней в числе прочих приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Словакии и Чехии - Роберт Фицо и Петр Фиала. От США присутствовал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.