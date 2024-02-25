В мингячевирской школе брали взятки

Директор средней школы №4 в Мингячевире Азер Газыев уволен за то, что «продавал» учебные часы учителям. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Когда об этом стало известно общественности, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров подписал приказ об увольнении Газыева.

Тем временем Госагентство по дошкольному и общему образованию начало проверки в школах.

Согласно информации, целью мониторинга является принятие соответствующих мер по выявлению, предупреждению и устранению недостатков, правонарушений, допущенных в трудовой деятельности в образовательных учреждениях.