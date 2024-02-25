Сколько азербайджанцев подорвались на минах

В 2023 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане стали 58 человек. Соответствующие данные приведены в отчете общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин".

Согласно документу, представленному председателем общественного объединения Хафизом Сафихановым, подорвавшись на минах, погибли 19 человек, 39 получили ранения. Все пострадавшие - мужчины.

Подрывы произошли в Агдаме, Ходжавенде, Тертере, Лачине, Шуше, Джебраиле, Кельбаджаре, Ходжалы, Физули и Товузе.

Согласно отчету, Азербайджан занимает третье место среди европейских стран после Украины и Боснии по наибольшей заминированной территории.