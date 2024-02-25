Убийство 21-летней давности раскрыли в Азербайджане

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 21 год назад. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.



Согласно информации, установлено, что жительница села Гарадаглар Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики Халима Керимова (1961 г.р.) весной 2003 года во время семейного конфликта умышленно убила мужа Мухаммеда Керимова (1958 г.р.). После она сбросила тело в колодец во дворе дома.

В указанном Х.Керимовой месте обнаружили фрагменты человеческих костей, которые изъяли и передали в лабораторию и на экспертизу.

В прокуратуре Кенгерлинского района возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, проводится следствие.