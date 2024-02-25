В связи с развитием лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов регулярно принимаются меры по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов (AQTİ). Также обеспечивается участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях по применению передовых технологий в лабораториях, повышению компетентности.

В рамках проводимых мероприятий Лаборатория комплексных исследований (KTL) AQTİ приняла участие в организованном в январе английской компанией FAPAS тестировании компетентности по анализу тяжелых металлов и минералов в образце биологически активного пищевого продукта, а также по определению остаточного содержания тяжелых металлов в образце корма. В обоих испытаниях лабораторией были получены успешные результаты.

KTL вошла в тройку лидеров среди 34 лабораторий участвовавших в испытании на компетентность по определению остаточного количества тяжелых металлов в пробе кормов.

Отметим, что в КТЛ проводятся микробиологические, токсикологические и физико-химические анализы биологически активных пищевых продуктов, упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, кормов, агрохимикатов. Лаборатория аккредитована азербайджанским Центром аккредитации в соответствии с международным стандартом AZS ISO/IEC 17025:2020, и все анализы проводятся в соответствии с требованиями международных стандартов.