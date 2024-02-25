Сбит еще один российский истребитель

Воздушные силы Украины сбили еще один российский Су-34. Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

«Минус еще один Су-34 на Восточном направлении», — написал он.

Су-34 — фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника, говорится в справке на сайте Минобороны России.

Это не первый Су-34, который за этот год, по заявлениям украинских военных, им удалось сбить. Так, 17 февраля командование ВСУ заявляло, что сбило сразу два Су-34. Спустя еще несколько дней сообщало о еще одном сбитом истребителе-бомбардировщике.