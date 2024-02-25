Столтенберг об идее Макрона

НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину, заявил генсек военного альянса Йенс Столтенберг.

«Cоюзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения войск НАТО в Украине нет», — приводит слова генсека Associated Press.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину.