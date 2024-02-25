За нарушение границы: граждан Ирана задержали в Азербайджане фото
Подразделением береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) задержаны нарушители морской границы Азербайджана.
Согласно сообщению ГПС, 22 февраля пограничным сторожевым кораблем «Шахдаг» на участке Каспийского моря, принадлежащем Азербайджану, был обнаружен неизвестный объект.
«…В результате быстрых маневров пограничного сторожевого корабля в южном направлении участка Каспийского моря была задержана быстроходная лодка, оснащенная двигателем Yamaha-200, с двумя членами экипажа на борту. Ими оказались граждане Исламской Республики Иран Юсифинеджат Мехран Таги оглу (1986 года рождения) и Шахрам Махмуди Гафур оглу (1994 года рождения). Проводятся следственные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.