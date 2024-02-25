Позитивное заявление Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что руководитель внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов достигнут прогресса по мирному соглашению 28-29 февраля на встрече в Берлине.

«Вы знаете, что в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс», - заявил Пашинян в Афинах во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Напомним, 28-29 февраля в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.