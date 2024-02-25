В Ереване судят сына Кочаряна

Левон Кочарян был подвергнут приводу во время акции протеста оппозиции в Ереване 22 сентября прошлого года. Позже ему было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского, несмотря на то, что на камерах видеонаблюдения видно, что именно полицейские ударили его. Он в тот же день был задержан, а потом арестован. Через несколько месяцев его освободили - после получения мандата депутата.

Адвокаты Кочаряна-младшего утверждают, что их подзащитный не совершал каких-либо противоправных действий, что это является политическим преследованием в его отношении.

В ходе предварительного следствия адвокаты периодически публиковали видеоматериалы с места инцидента.

Но, несмотря на обнародованные видеозаписи, в отношении Кочаряна и Асатурова было инициировано уголовное производство по части 3 статьи 452 УК Армении.